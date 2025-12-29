Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

Стоимость мартовского фьючерса на серебро превысила $82,6 за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex. Драгоценный металл подорожал до $82 впервые в истории.

По данным на 8:30 мск, серебро растет в цене на 2,76%, до $79,3 за унцию. Стоимость золота снижается на 0,39%, до $4,5 тыс. за унцию. Цена на платину падает на 1,38%, до $2,4 тыс.

На прошлой неделе цены на золото и серебро несколько раз обновляли максимумы. С конца ноября серебро подорожало на 23%, а с начала года его стоимость выросла более чем в два раза. Золото с января подорожало на 70%.

Подробности — в материале «Ъ» «Золотое Рождество».