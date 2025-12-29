Золотое Рождество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

25 декабря стоимость золота на спот-рынке впервые в истории превысила уровень $4,5 тыс. за тройскую унцию. С начала года металл подорожал на 70%, а с начала 2024 года — в 2,2 раза. Хотя год назад инвестбанки ожидали более умеренных темпов роста. Например, Bank of America прогнозировал к концу 2025 года лишь $3 тыс. за унцию.

Золоту подыграли и геополитическая нестабильность, и процесс деглобализации, а с конца лета — ожидания смягчения монетарной политики мировыми регуляторами, прежде всего, ФРС. В итоге драгоценный металл скупали частные и институциональные инвесторы (для защиты сбережений), а также центробанки развивающихся стран (для ухода из рисковых валют).

Инвестбанкиры не видят причин для остановки ралли. Тем более что все факторы продолжают действовать. Оценки не выглядят агрессивно: Goldman Sachs ожидает $4,9 тыс. за унцию, Bank of America и Societe Generale — $5 тыс. за унцию, рост может составить 8–11%.