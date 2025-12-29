Цивилева: обеспечение ветеранов СВО протезами нарастили в четыре раза за год

Объем обеспечения ветеранов СВО техническими средствами реабилитации (ТСР) в 2025 году увеличился в четыре раза. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Всего за два года обеспечены различными ТСР более 4 000 защитников», — сказала она (цитата по ТАСС).

Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в апреле 2023 года. Специалисты и социальные координаторы помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов, отмечали в фонде.