Ространснадзор предложил улучшить систему контроля в авиации после крушения Ан-24

Ространснадзор по итогам расследования катастрофы пассажирского самолета Ан-24 под Тындой направил в Минтранс предложения по совершенствованию отраслевой системы контроля.

«Мы ведем постоянную работу по повышению безопасности в авиации… и приложим все усилия для предотвращения подобных трагедий в будущем»,— сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Гулин.

По словам господина Гулина, проверка авиакомпании «Ангара», которой принадлежал разбившийся самолет, выявила системные нарушения. Компания эксплуатировала значительную часть парка с серьезными отклонениями от норм безопасности, проводила фиктивное техобслуживание и не обеспечивала должную подготовку экипажей. На основании результатов проверки Росавиация аннулировала ключевые сертификаты перевозчика.

Пассажирский Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. Самолет упал на склон горы в 16 км от города. Все находившиеся на борту 48 человек (42 пассажира и 6 членов экипажа) погибли.