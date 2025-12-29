Оправдан экс-директор омского фонда защиты прав дольщиков

Первомайский районный суд Омска вынес оправдательный приговор бывшему директору «Фонда защиты прав участников долевого строительства Омской области» Георгию Пузикову. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

«Приговором Первомайского районного суда Омска Пузиков Г. В. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ (в связи с отсутствием в его деянии состава преступления)», — сообщили в судебном департаменте.

По версии следствия, с февраля 2022-го по июль 2023 года Георгий Пузиков подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти многоквартирных домов в Омске, которые возводились с привлечением средств дольщиков. Подписанные документы не соответствовали требованиям, а также фактическим строительным объектам, считают в ведомстве. По данным правоохранителей, директор фонда действовал в интересах трех фирм-проектировщиков.

В результате их действий, считает следствие, десять многоквартирных домов не были сданы в эксплуатацию, пострадали 457 дольщиков, вложивших свои сбережения в строительство. Ущерб составил 47 млн руб.

Лолита Белова