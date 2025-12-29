Китай в 2026 году планирует увеличить бюджетные расходы

Минфин КНР пообещал в 2026 году увеличить бюджетные расходы для обеспечения уверенного начала реализации 15-й пятилетки, сообщает «Синьхуа».

Заявление министра Ланя Фоаня последовало на Всекитайском совещании по финансовой работе, которое проходило на выходных. На совещании прозвучал призыв к принятию в 2026 году более решительных мер для эффективного извлечения выгоды от гособлигаций и повышения эффективности трансфертных платежей.

Планы социально-экономического развития на 2026 год и на 15-ю пятилетку в целом будут приняты в марте 2026 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Основные положения были определены на прошедшем в октябре IV пленуме ЦК КПК XX созыва и на декабрьском Центральном совещании по экономической работе. По данным портала PRC Today, бюджет КНР на 2026 год может иметь дефицит около 4% от ВВП (почти 5,9 трлн юаней). Для покрытия планируется выпуск новых долговых инструментов на 12,5 трлн юаней.

Глава Минфина Лань Фоань объявил, что бюджетные меры будут направлены на создание большего (чем в уходящем году) количества рабочих мест и увеличение доходов населения, развитие образования, медобслуживания и улучшение системы соцобеспечения.

Также Минфин продолжит оказывать финподдержку программе trade in для потребительских товаров. Ранее сообщалось, что объем продаж по схеме trade in в КНР в первом полугодии 2025 года составил 1,1 трлн юаней ($153,9 млрд), что разогнало розницу на 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Эрнест Филипповский