Продажи по схеме trade in в КНР в I полугодии разогнали розницу на 5%

Объем продаж по схеме trade in в Китае в январе—июне превысил 1,1 трлн юаней ($153,9 млрд), сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Благодаря этой программе розничные продажи товаров народного потребления выросли на 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Всего за полугодие в trade in в Китае приняли участие более 66 млн покупателей, которые закупили более 109 млн единиц бытовой техники, в том числе более 74 млн цифровых устройств и почти 9,06 млн электровелосипедов. Министерство отмечает успешную активизацию усилий по стимулированию внутреннего спроса.

Эрнест Филипповский, Хабаровск