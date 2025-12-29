Хуситы: силы Израиля в Сомалиленде станут законной военной целью

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что движение будет рассматривать силы Израиля в Сомалиленде как военную цель.

«Мы рассматриваем любое израильское присутствие в регионе Сомалиленд как военную цель для наших вооруженных сил, поскольку оно представляет собой агрессию против Сомали и Йемена и угрозу региональной безопасности»,— приводит заявление Al Masirah.

26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал декларацию о признании независимости Сомалиленда. Более 50 государств осудили решение.

Сомалиленд, провозгласивший независимость от Сомали в 1991 году, существует как самостоятельное государство. Израиль стал первой страной в мире, кто признал независимость этой территории.