В Якутии упал фрагмент ракеты «Союз-2.1б»

На территории Вилюйского района Якутии упал фрагмент отделяющейся ракеты «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома «Восточный» в Хабаровском крае, сообщила служба спасения республики.

Ракета стартовала в 22:18 по местному времени (16:18 мск). В 22:31 по местному времени якутские спасатели зафиксировали отделившийся фрагмент. При падении он оставил несколько ярких полос в небе.

Министерство по делам гражданской обороны Якутии накануне предупреждало, что фрагмент ракеты упадет на территории республики. Служба спасения сообщила, что на месте падения работают экологи, которые измеряют уровень радиации.

Как сообщал «Роскосмос», ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 52 спутника для Ирана, Белоруссии и Эквадора. Они предназначены в том числе для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений и контроля судоходства в Мировом океане.