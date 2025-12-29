«Роскосмос» вывел на орбиту спутники для Ирана, Белоруссии и Эквадора

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора. Запуск прошел на амурском космодроме Восточный.

Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», спутники предназначены в том числе для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений и контроля судоходства в Мировом океане. Всего на орбиту выведено 52 спутника, включая аппараты «Аист-2Т» №1 и №2.

Ракета-носитель «Союз2.1б» стартовала 28 декабря в 16:18 мск. Общее время выведения спутников на орбиту составило пять часов.