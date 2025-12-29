Количество операций по картам в третьем квартале сократилось на 3%

Количество операций с использованием банковских карт в третьем квартале 2025 года снизилось на 3% год к году, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она уточнила, что объем операций за этот период уменьшился на 6%.

«Уже видно, что темпы роста операций по картам снижаются. Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно»,— сказала госпожа Бакина ТАСС.

При этом, как уточнила глава департамента ЦБ, доля безналичных платежей в России будет расти. По итогам первых девяти месяцев 2025 года их доля составила 87,8%. К 2030 году показатель может превысить 90%, допустила она.