13 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Мексике
Как минимум 13 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака. Еще 98 человек получили травмы.
Фото: Jose de Jesus Cortes / Reuters
Как передает Reuters, в поезде находились 250 человек, среди которых девять членов экипажа. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Поезд принадлежит компании Interoceanic. Он курсировал по «межокеанскому коридору», который был открыт в 2023 году.