Дмитриев: люди следуют советам Стармера на свой страх и риск

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его словам, следовать советам премьера Британии можно только «на свой страх и риск».

Владимир Зеленский сообщал, что говорил с господином Стармером перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. «Мы обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами»,— написал господин Зеленский в соцсети Х.

«Люди следуют советам Кира на свой страх и риск. Что может пойти не так?» — ответил на публикацию Кирилл Дмитриев.

Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжались более двух часов. После встречи стороны созвонились с европейскими партнерами, разговор длился около часа. По словам господина Трампа, нерешенными остались один-два пункта мирного плана, в числе которых вопрос территорий. Он допустил, что завершения боевых действий можно добиться в течение нескольких недель.