В станице Кущевской из-за налета БПЛА повреждены несколько домов

В станице Кущевской Краснодарского края в результате налета беспилотников повреждены два частных дома и газовая труба. Начался пожар. Еще три дома повреждены в поселке Индустриальный.

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Аварийные службы также восстанавливают поврежденную газовую трубу в станице Кущевской.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 силы ПВО сбили 21 беспилотник, в том числе четыре над Краснодарским краем. Росавиация сообщала, что аэропорт Краснодара приостановил работу.