За три часа над территорией России сбит 21 беспилотник

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над двумя регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, 10 БПЛА сбиты над Ростовской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем.

Власти регионов не сообщали о возможных последствиях налета БПЛА. Росавиация заявляла, что в аэропорту Краснодара действуют дополнительные ограничения на прием и отправку самолетов.