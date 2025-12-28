Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским: о чем говорили лидеры США и РФ
Трамп по своей инициативе позвонил Путину перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил о «хорошем и продуктивном разговоре» с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня вечером господин Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле подтвердили телефонную беседу Путина и Трампа, а подробности рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Разговор состоялся по инициативе Дональда Трампа и продлился более часа. В ходе него стороны согласились создать две рабочие группы по урегулированию конфликта на Украине и созвониться снова после встречи Трампа с Зеленским. Главное о разговоре лидеров РФ и США — в подборке «Ъ».
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже на Аляске
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить украинское урегулирование до встречи с Зеленским.
- Разговор Путина и Трампа длился 1 час 15 минут.
- Разговор был организован по инициативе Трампа.
- Путин и Трамп придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемое Украиной и Европой временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта.
- Для окончательного прекращения боевых действий от Украины требуется ответственное решение.
- Украине имеет смысл «не мешкая» принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.
- Трамп признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным.
- Трамп заявил, что вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. С учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским.
- Путин согласился на предложение Трампа создать две рабочие группы по Украине. Одна будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, вторая — вопросами экономической сферы. Об их параметрах станет известно в начале января.
- Путин в разговоре с Трампом заявил о важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые на Аляске.
- Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения конфликта на Украине.
- Путин и Трамп договорились еще раз созвониться по итогам встречи президента США с Зеленским.