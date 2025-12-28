Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским: о чем говорили лидеры США и РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил о «хорошем и продуктивном разговоре» с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня вечером господин Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле подтвердили телефонную беседу Путина и Трампа, а подробности рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Разговор состоялся по инициативе Дональда Трампа и продлился более часа. В ходе него стороны согласились создать две рабочие группы по урегулированию конфликта на Украине и созвониться снова после встречи Трампа с Зеленским. Главное о разговоре лидеров РФ и США — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже на Аляске

