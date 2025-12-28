В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 3 млрд рублей

В Чувашской Республике с 19 по 25 декабря было размещено закупок на общую сумму 3 млрд руб. Всего объявлено 273 закупки: 232 для государственных нужд и 41 для муниципальных. Об этом сообщает региональный центр закупок.

Самой крупной закупкой недели стало строительство детского сада на 180 мест в жилом районе «Новый город» в Чебоксарах. Начальная цена тендера составила 458,8 млн руб.

Самыми социальными закупками признали капремонт 36 школ по всей республике, а самой эффективной закупкой — ремонт автомобильной дороги «Аниш». Сумма экономии составила более 70 млн руб, что на 35% ниже начальной цены.

Влас Северин