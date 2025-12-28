В Чебоксарах на строительство детского сада на 180 мест выделили 458,8 млн рублей
На строительство детского сада на 180 мест в микрорайоне № 3 жилого района «Новый город» в Чебоксарах выделили 458,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит возвести здание детского сада и отдельно стоящей котельной, выполнить все внутренние и наружные инженерные сети, а также работы по благоустройству территории.
Строительство должно быть завершено до 1 декабря 2026 года. Полное исполнение контракта, включая приемку, планируется до 29 декабря 2026 года. Средства выделены из республиканского бюджета.