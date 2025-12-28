Самарский минздрав пояснил совет министра не вызывать скорую при температуре до 40°С

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов призвал граждан не вызывать скорую помощь при температуре ниже 40°С. Заявление прозвучало во время общения чиновника с местными жителями в центре управления регионом и вызвало общественный резонанс. Пресс-служба ведомства позднее уточнила слова руководителя министерства.

На прямой эфир поступило сообщение от граждан с жалобой на работу скорой помощи. Утверждалось, что пациент с температурой 39,8°С два часа ждал бригаду и в итоге сбивал жар самостоятельно.

«Подъем температуры относится ко второй очередности, — сказал министр. — Когда мы говорим о подъеме температуры, следует обращаться в поликлиники по месту жительства».

«РИА Новости» отмечает, что новость стала резонансной, в том числе в соцсетях, и агентство обратилось за комментарием в самарский минздрав. Там фактически повторили тезисы господина Орлова, но подчеркнули, что слова министра были интерпретированы СМИ неверно.

«Скорая медицинская помощь — это экстренная служба», — заявили в минздраве. В пресс-службе подчеркнули, что врачи скорой оказывают помощь в первую очередь при инфарктах, инсультах, кровотечениях, травмировании в ДТП и подобных угрожающих жизни случаях. В то время как «повышение температуры относится к неотложным вызовам».

«Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов», — отметили в самарском минздраве. Там добавили, что «в связи с увеличением числа заболевших время прибытия может незначительно увеличиваться». В Самарской области работают 137 бригад неотложной медпомощи, они выезжают на дом в период с 8 до 20 часов, подчеркнули в пресс-службе.