Ставропольский ГК «Виктор» прошел в четвертьфинал Кубка России

Ставропольский гандбольный клуб «Виктор» победил астраханское «Динамо» со счетом 26:24 в матче 1/8 финала Кубка России и прошел в следующий раунд турнира. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба ГК «Виктор», Коммерсантъ

К перерыву гости вели с минимальным преимуществом 9:8. Во втором тайме ставропольцы контролировали ход встречи и добились заслуженной победы.

Лучшим снайпером поединка стал линейный «Виктора» Павел Максимов, забивший восемь голов. На счету Виталия Мазурова шесть мячей и шесть голевых передач. Вратарь команды Станислав Третынко совершил десять сейвов.

«Очень сильно помогли болельщики, которые приехали нас поддержать. Также помогла слаженная игра в нападении – во втором тайме практически каждую атаку доводили до логического завершения. Грамотно распределили силы – и все получилось», – прокомментировал результат Виталий Мазуров.

Первый матч в 2025 году «Виктор» проведет дома 13 января против саратовского СГАУ.

Валентина Любашенко