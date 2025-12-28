С космодрома Восточный запустили ракету «Союз» с 52 спутниками

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с 52 спутниками. Среди них — аппараты стереосъемки Земли «Аист-2Т» №1 и №2.

Запуск состоялся с космодрома Восточный в 16:18 мск. Трансляцию пуска вел «Роскосмос».

Спутники «Аист-2Т» предназначены для создания объемной модели Земли. Также в числе выводимых на орбиту аппаратов — опытный спутник для отработки технологии интернета вещей «Марафон IoT», спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, АмГУ, ДВФУ.