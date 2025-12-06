Россияне стали получать уведомления о создании домовых чатов в Max

На «Госуслугах» стали приходить уведомления о создании домовых чатов в российском мессенджере Max, пишут «РИА Новости». В уведомлениях уверяют, что ссылка на чат не изменится даже при смене управляющей компании.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил, что каждый российский многоквартирный дом в России обяжут создать чат в Max. Депутат Госдумы Владимир Кошелев пообещал, что жильцов к домовым чатам не будут подключать принудительно.

Накануне Минцифры сообщило, что на «Госуслугах» постепенно исключат вход по СМС из-за мошенников. Решение было принято «из-за растущего числа случаев мошенничества». Вместо этого пользователям предлагают авторизоваться с помощью мессенджера Max или кода из специального приложения, а также по биометрии.