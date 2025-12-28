Пациенты психбольницы под Волгоградом при побеге зарезали санитара

В Волгоградской области расследуют уголовное дело об убийстве в психиатрической больнице в Калачевском районе. Подозреваемым стал один из пациентов, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении СКР.

«Пациент психиатрической больницы ... напал с ножом на санитара и сбежал вместе с другим пациентом», — рассказали «РИА Новости» в СКР.

Местное издание V1.ru приводит детали происшествия. По словам источника, пациенты около года назад были переведены в лечебницу в хуторе Логовском (ГБУЗ «ВОПБ №1») из тюремной больницы: суд направил обоих на принудительное лечение. Рано утром 27 декабря они напали на спавшего санитара, нанесли восемь ножевых ранений и забрали ключи. «Как это возможно, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам, большой вопрос», — отметил собеседник V1.ru.

Сотрудник больницы от полученных ранений умер на месте. Обоих беглецов уже задержали, уточнили в СКР. По данным V1.ru, их поймали спустя несколько часов после побега.