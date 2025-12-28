В Госдуме призвали отказаться от салютов на Новый год из-за угрозы диверсий

Россиянам стоит с осторожностью отнестись к запуску салютов на Новый год, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться совершить «под это дело» какую-либо диверсию. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Всю жизнь проводили Новый год без всяких там фейерверков, а сейчас вошли во вкус. Тем не менее надо понимать серьезность момента»,— заявил Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру». По словам депутата, армия России наступает по всей линии фронта и поэтому на Украине и на Западе есть много желающих совершать диверсии.

В новогодние праздники жителям как минимум 19 российских регионов запретили запускать фейерверки и использовать другую пиротехнику, сообщили «Известия». Запрет действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму, Севастополе, Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Костромской, Пензенской областях, Калмыкии, Красноярском крае, Северной Осетии и двух городах Чувашии. Тем, кто проживает в этих регионах, разрешено использовать только хлопушки, бенгальские огни и «холодные фонтаны».