В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 зрителей

600 человек, в том числе 300 детей, были эвакуированы из здания Красноярской филармонии из-за задымления. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал краевого управления МЧС.

По информации ведомства, в 14:59 поступило сообщение о задымлении на первом этаже здания филармонии на проспекте Мира. На месте работали 27 единиц техники и 89 спасателей. Предполагаемой причиной задымления стало короткое замыкание электрокабеля без последующего горения.

В учреждении культуры рассказали, что задымление было зафиксировано в камерном зале филармонии. Из-за инцидента запланированные на сегодня, 28 декабря, мероприятия перенесены. Концерт «Новогодний экспресс» и детский спектакль «Как Кикимора хотела Снегурочкой стать» состоятся 3 января.

Илья Николаев