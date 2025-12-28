Екатеринбурженка не смогла отсудить свою машину по «схеме Долиной»

Суд в Екатеринбурге не поддержал местную жительницу, которая продала свой автомобиль по заниженной цене, а затем заявила о мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Летом мошенники под видом специалистов компании по обслуживанию домофонов выманили у женщины четырехзначный код из СМС. Затем аферисты под видом сотрудников Роскомнадзора и ФСБ убедили екатеринбурженку в том, что она должна продать свою машину, иначе ей придется выплачивать кредит в 1,5 млн руб.

Женщина передала 750 тыс. руб. неизвестному, который пообещал, что впоследствии сделка по продаже авто будет признана недействительной. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. Она настаивала, что покупатель машины понимал, что продавец «совершает неосознанные действия» и фактически содействовал мошенникам. Также она заявила, что «сделка совершена под влиянием обмана» на крайне невыгодных условиях, а цена продажи не соответствует рыночной.

Суд в итоге пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно, а довод о заниженной цене — не основание для признания договора недействительным.