Ставропольская ГИБДД предупреждает о росте ДТП из-за непогоды

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила водителей о повышенной аварийности из-за снега, тумана и отрицательной температуры.

По информации ведомства, в регионе установилась минусовая температура, местами выпадает снег. По данным инспекторов, состояние проезжей части остается сухим, однако погодные условия увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее опасная обстановка складывается на трассах Грачевского, Курского, Изобильненского и Буденновского округов.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасное расстояние между машинами и проявлять повышенное внимание в зонах возможного появления пешеходов.

Валентина Любашенко