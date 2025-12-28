Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на другие страны. В интервью ТАСС он подчеркнул, что напоминает об этом далеко не в первый раз.

«Для непонятливых политиков в Европе ... опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно»,— заявил господин Лавров.

Вместе с тем, министр отметил, что в случае нападения на Россию «ответ будет сокрушительным». Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно публично высказывался на эту тему.