«Сибирь» во второй раз за три дня обыграла «Адмирал» во Владивостоке

Сегодня новосибирская «Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» в матче КХЛ. Встреча, проходившая во Владивостоке на «Фетисов Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У «Сибири» дважды отличился Семен Кошелев (5-я и 56 минуты), победную шайбу в овертайме забросил Михаил Абрамов.

В пятницу, 26 декабря, в первом матче спаренной серии новосибирцы обыграли «Адмирал» со счетом 4:2. «Сибирь» увозит из Владивостока четыре очка. Следующий матч сибиряки проведут 30 декабря в Хабаровске с «Амуром».

Илья Николаев