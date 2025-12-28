В России расширили список запрещенных веществ

Правительство России расширило списки запрещенных веществ. В них включили 12 сильнодействующих препаратов и 14 новых наркотических средств, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Перечень наркотических средств, оборот которых полностью запрещен в России, пополнился синтетическими каннабиноидами и опиоидами. В частности, в него вошли так называемые «дизайнерские» наркотики A-Ponasa, Cumyl-inaca, Cumyl-chsinaca, а также флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол и другие соединения.

Список прекурсоров — исходных веществ, которые используют при производстве наркотиков, — увеличился на 22 позиции. Для новых запрещенных соединений также установлены количественные показатели, определяющие степень ответственности за их оборот.

В перечень сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ) включили новые формулы стероидов и психостимуляторов, которые применяются в качестве допинга. В материалах к постановлению указано, что подобная продукция нередко продвигается на рынке спортивного питания под видом «предтренировочных комплексов», «жиросжигателей» и прогормонов. Зачастую ее производят в подпольных условиях, что повышает риски для здоровья потребителей, следует из документа.

В частности, список пополнился андростанолом и некоторыми селективными модуляторами андрогенных рецепторов (SARM), включая лигандрол — более сильный аналог остарина, который уже был внесен в перечень СДВ.

В 2025 году также был расширен перечень психотропных веществ, оборот которых в России ограничен, но допускается для использования в фармацевтике под строгим контролем. Среди новых позиций — клотизолам и циклотизолам.