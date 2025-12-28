Польша запустит «антидроновую стену» на восточной границе к середине 2026 года

Польша планирует запустить «антидроновую стену» на восточной границе в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью газете The Guardian.

По словам господина Томчика, полностью завершить строительство нового комплекса противобеспилотных укреплений вдоль восточных границ Польша планирует в течение двух лет. Новые системы ПВО будут интегрированы в более старую линию защиты, которая была создана 10 лет назад, сказал замминистра. «Антидроновая стена» будет включать в себя различные уровни обороны, на вооружении будут пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников.

Некоторые системы будут предназначены для использования только в экстренных случаях или в условиях войны, сообщил Цезарий Томчик. «Например, эти многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время, потому что все, что поднимается вверх, должно опуститься вниз»,— сказал он.

Создание проекта обойдется более чем в €2 млрд. В основном он будет финансироваться за счет европейских средств в рамках программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а также за счет государственного бюджета.

27 декабря Польша подняла в небо истребители. Оперативное командование вооруженных сил заявило, что это было связано с активностью ВС РФ на Украине.