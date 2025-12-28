К будущим педагогам появятся вопросы

В педагогических вузах готовятся ввести дополнительные вступительные испытания. О таких планах заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, профильные экзамены для абитуриентов появятся в 2027 году. Он добавил, что дополнительные испытания помогут повысить качество образования и подготовят более мотивированных учителей. Ранее в правительстве сообщали о дефиците преподавателей в России. По данным Минпросвещения, к сентябрю 2025-го школам не хватало больше 18 тыс. педагогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С новыми экзаменами педвузы станут меньше зависеть от результатов ЕГЭ при наборе студентов, считает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Заир-Бек: «Очень важно, кто будет это испытание проводить. Если вуз, то это фактически отказ от независимой итоговой государственной аттестации. Ведь это значит, что аттестация снова передается в сами вузы, по крайней мере, в этой части. Возникает и вопрос, что означает профильное вступительное испытание? Глава Минпросвещения об этом сказал в контексте приема мотивированных студентов. Раз это прием мотивированных студентов, значит должно быть выявление мотивов, желания, ориентации на эту профессию. Нужно хотя бы понимать, что это за процедура, насколько высоки у нее ставки, как это будет работать, особенно в условиях дефицита педагогических кадров. Вместе с тем сейчас школьная программа уже составлена таким образом, что она не требует какой-то дополнительной подготовки за ее рамками.

Скорее всего, это будет какое-то мотивационное испытание, может быть, с добавлением портфолио».

В каком именно формате будут проходить испытания и насколько они будут влиять на поступление в педагогические вузы, Сергей Кравцов не уточнил. “Ъ FM” направил запрос в Минпросвещения. Самая удобная форма подобного экзамена — это собеседование, заметила бывший проректор Новосибирского государственного педагогического университета, член общественного совета при Рособрнадзоре Наталья Алтынникова: «Видимо, речь идет о традиционной форме, когда преподаватель вживую общается с абитуриентами и понимает, кто приходит в университет. Хотелось бы видеть мотивацию, зачем человек поступает на эту программу, чего он хочет в будущем. Это тоже важный момент. Порой можно допустить более низкий уровень знаний по предмету в пользу педагогических способностей студента. Но вообще целесообразно было бы это совместить, золотая середина всегда лучше. Допустим, абитуриенты сдают ЕГЭ по профильным дисциплинам, а потом еще и приходят на собеседование. Когда на второй этап обучения поступают в магистратуру, оно всегда является неотъемлемой частью, которая как раз и дает ответы на обозначенные выше вопросы».

Ранее изменить правила приема в педвузы предложило и Минобрнауки. В ведомстве хотят обязать абитуриентов сдавать ЕГЭ по их профильным предметам. Например, тот, кто хочет стать учителем физики, будет сдавать экзамен по этой дисциплине. Сейчас университеты сами определяют, какие экзамены ЕГЭ необходимы для поступления. Изменения Минобрнауки планирует ввести с 2027 года. Из-за этого педагогические вузы могут потерять часть абитуриентов, допустил бывший заместитель министра образования Виктор Болотов: «Давно эта идея обсуждается, уже лет десять. Для того чтобы ее ввести, надо было изменить достаточно много нормативных документов в части проведения самих экзаменов, ведения физики, химии, нужно создавать специальные условия для сдачи ЕГЭ большому числу абитуриентов, а значит, следовать переделать процедуру его проведения. Куда сейчас идут школьники, собирающиеся поступать на педагогические специальности? К репетиторам, в частности, обществоведам. А тут к ним ходить перестанут, а начнут обращаться к физикам.

Суеты много, она и была главным тормозом. Вот приняли волевое решение, в котором на самом деле давно нуждались. Вместе с тем сейчас, в частности, учителя говорят о том, что школьники плохо выбирают физику для сдачи ЕГЭ. Там много причин, это тема отдельного большого разговора. Но тут надо играть, конечно же, с проходными баллами ЕГЭ. Не надо от школьников требовать показателя в 90. Я думаю, что средний балл после введения этих профильных предметов немного упадет по России. Все ректоры, с которыми я общался, за. Конечно, абитуриенты будут переживать на этот счет, но и тут здравый смысл побеждает».

Ранее в Минобрнауки сообщали, что через пять лет в России потребуется 96 тыс. новых педагогов. Они должны будут заместить уходящих на пенсию учителей. Так власти планируют побороть нынешний дефицит кадров в школах.

Егор Парфенов