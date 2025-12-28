Прокуратура проверила отключение тепла в 65 домах Кисловодска

Прокуратура Ставропольского края завершила проверку по факту отключения теплоснабжения в 65 многоквартирных домах и социальных объектах Кисловодска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подача тепла была ограничена из-за аварий на коммунальных сетях. Пострадали жилые дома и несколько социальных учреждений города.

Городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Восстановительные работы на сетях выполнялись под контролем надзорного органа.

В настоящее время ремонтные мероприятия завершены. Региональная прокуратура продолжает контролировать полное восстановление прав жителей на получение коммунальных услуг.

Валентина Любашенко