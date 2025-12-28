Губернатор передал спасательную технику службам Ростова-на-Дону

Спасательные службы Ростова-на-Дону получили новую технику. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вручил подразделениям автомобиль первой помощи, две аварийно-спасательные машины и передвижной пункт управления на базе Вектор Next. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем telegram-канале.

Слюсарь отметил сложность прошедшего года для спасательных служб. «Природные и техногенные вызовы, последствия атак БПЛА везде вы проявили оперативность и мужество», — обратился он к сотрудникам. Губернатор привел статистику работы: за год спасатели совершили две тысячи выездов по городу и спасли 500 жизней, включая 37 детей.

После церемонии вручения техники чиновники посетили Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Слюсарь подчеркнул актуальность работы этого ведомства, от которого зависят жизни жителей города во время аварийно-спасательных операций.

В Управлении объединены несколько служб: аварийно-спасательное формирование, единая дежурно-диспетчерская служба системы 112, специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также пожарной безопасности.

Валентина Любашенко