Илон Маск заявил о «великом замещении» населения Европы

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Европе уже произошло «великое замещение» европейского населения. Об этом он написал в соцсети X.

«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не европейцы! Великое замещение уже произошло»,— написал предприниматель.

Согласно данным бельгийского статистического бюро StatBel, на 1 января 2025 года примерно две трети населения страны имели бельгийское происхождение. В Брюссельском столичном регионе этот показатель составлял 22%, в Валлонском регионе — 63,6%, во Фламандском регионе — 71,9%. В целом по стране доля граждан в возрасте 0-17 лет бельгийского происхождения достигает 51,2%, среди лиц в возрасте 18-64 лет — 61,1% и 85,0% среди лиц старше 65 лет. По данным бюро, каждый пятый бельгиец имеет иностранное происхождение.

26 декабря Илон Маск опубликовал в X пост, где заявил, что с точки зрения национального состава Брюссель больше нельзя считать европейским городом. Так он ответил на публикацию предпринимателя Марио Науфала со статистикой по проживающим в Брюсселе детям. Согласно этим данным, примерно трое из четверых несовершеннолетних, проживающих в столице, имеют неевропейское происхождение.