Главный корпус Оружейного завода Ижевска пойдет на торги под контролем «ДОМ.РФ»

Нуждающийся в реставрации главный корпус Оружейного завода в Ижевске перешел в агентировании государственного финансового института «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Объект будет выставлен на торги для передачи инвесторам на обновление. Такое решение приняла федеральная правительственная комиссия.

Установка нового шпиля на главном корпусе весной 2025 года

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Установка нового шпиля на главном корпусе весной 2025 года

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Передача главного корпуса Оружейного завода в агентирование “ДОМ.РФ” — логичный и планомерный шаг. Этот финансовый институт имеет большие возможности для привлечения инвесторов. Напомню, здание — объект культурного наследия, федеральная собственность. Поэтому будущий инвестор будет обязан сохранить и восстановить его исторический облик»,— рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Согласно федеральному законодательству, отметил премьер, рядом с объектом запрещено возводить или реконструировать капитальные здания, магазинов разливных напитков или многоквартирных домов не появится. Ситуация на контроле правительства региона.

Главный корпус Оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения. Здание не используется с 1990-х и находится в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году в главном корпусе случился пожар, во время которого обрушился шпиль башни над центральным входом. Конструкцию восстановили шесть лет спустя, весной 2024 года, но не до конца — на шпиле должны установить фигуру державного орла.

В 2024 году состоялся всероссийский конкурс проекта редевелопмента Оружейного завода, в котором победил архитектурный консорциум из Москвы. Комплекс промышленных зданий планировалось превратить в аналог ВДНХ — Центр инженерной мысли. По последним данным, реконструкция здания требуется более 8 млрд руб.

