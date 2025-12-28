Бастрыкин запросил доклад по делу о падении школьницы в люк в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о травмировании школьницы, которая упала в открытый канализационный люк около дома на ул. Орджоникидзе, 37 по дороге на учебу, сообщили в пресс-службе ведомства. Выбраться ученице тогда помогли прохожие, после чего ее доставили в детскую городскую больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 27 декабря, проверку в связи с падением школьницы в канализационный люк устроила прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. В надзорном ведомстве тогда пояснили, что в ходе проверки оценят соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заверили в прокуратуре.

Василий Алексеев