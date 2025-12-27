Прокуратура устроила проверку после падения школьницы в люк в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после падения школьницы 2008 года рождения в открытый канализационный люк около дома на ул. Орджоникидзе, 37 по дороге на учебу. По данным пресс-службы надзорного ведомства, выбраться ученице помогли прохожие. «Для обследования подросток была доставлена в детскую городскую больницу, где осмотрена, ей был поставлен диагноз — ушиб мягкий тканей в области правой голени»,— добавили в прокуратуре.

В сообщении подчеркнули, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заверили в надзорном ведомстве.

Василий Алексеев