В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с арендой домов на Новый год

Член думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин предупредил о распространении в новогодние праздники мошеннических схем, связанных с продажей туров и предложениями аренды домов. По словам депутата, злоумышленники используют копии сайтов легитимных туристических компаний и частных арендодателей.

Основная схема заключается в предложении аренды домов и коттеджей или горнолыжных туров по привлекательным ценам. Депутат подчеркнул, что жертвам предлагают внести полную предоплату сразу, часто без оформления официального договора.

Мошенники создают впечатление ограниченного количества мест или специальных новогодних предложений, чтобы подтолкнуть потенциальных жертв к быстрой оплате. «Это делается для создания иллюзии эксклюзивности и срочности, что вынуждает людей действовать оперативно и терять деньги», — рассказал депутат «РИА Новости».