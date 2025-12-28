Полный запрет на эксплуатацию самолетов Ан-24 в России вводить не будут

Ространснадзор не планирует вводить полный запрет на эксплуатацию самолетов Ан-24 в России, сообщил глава ведомства Виктор Гулин в интервью агентству ТАСС. Он подчеркнул, что все воздушные суда данного типа регулярно проходят необходимые технические проверки и сертификацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ан-24

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Самолет Ан-24

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Эксплуатация самолетов Ан-24 в России осуществляется в строгом соответствии с установленными нормативами,— сказал господин Гулин ТАСС. — Если в ходе проверок будут обнаружены серьезные угрозы безопасности, Ространснадзор готов незамедлительно принять меры».

24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области разбился пассажирский Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. В конце октября Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на выполнение коммерческих перевозок. На маршруты перевозчика были назначены другие авиакомпании, указывали в Росавиации. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что авиакомпания продолжит выполнять санитарные рейсы и работы по охране лесов от пожаров до конца 2025 года.