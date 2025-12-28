СК настаивает на аресте подростка, убившего сверстника в школьном туалете в Туве

Управление Следственного комитета по Республике Тывы направит в суд ходатайство о заключении под стражу 17-летнего учащегося 1-го курса Ак-Довуракского горного техникума, подозреваемого в убийстве сверстника. Об этом рассказала официальный представитель управления Алла Нурсат.

Инцидент, обстоятельства которого выясняют правоохранители, произошел 27 декабря около 18:00 на территории школы № 1 села Кызыл-Мажалык. По материалам дела, в уличном туалете между бывшими одноклассниками произошла ссора, переросшая в драку. Ее причиной, по данным следствия, стал давний конфликт во время игры в баскетбол. Пришедший пырнул бывшего одноклассника ножом в грудь. От полученного ранения школьник скончался на месте.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе следствия. Министерство образования республики проводит служебное расследование, организован выезд в сельскую школу межведомственной рабочей группы.

Илья Николаев