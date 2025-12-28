Samsung зарегистрировала новые товарные знаки в России

Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака – «Samsung Neo QLED» и «MovingStyle», сообщает ТАСС. Заявки были поданы в Роспатент в августе 2024 года и апреле 2025 года из Южной Кореи.

Оба товарных знака относятся к 9 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, разные виды телевизоров, дисплеев и мониторов. Срок действия зарегистрированных знаков истекает в августе 2034 года и апреле 2035 года. Ранее в этом месяце Samsung также подала заявки на регистрацию товарных знаков «Samsung Spatial Signage» и «Samsung ENSS». Они также относятся к 9 классу МКТУ.

Samsung объявила о прекращении поставок своей продукции на российский рынок в марте 2022 года. Производство на единственном российском заводе компании в Калужской области было остановлено. В начале 2025-го южнокорейские СМИ писали, что компания допускает возвращение на российский рынок.