Лавров: Россия в случае обострения в Тайваньском проливе поддержит Китай
Россия готова оказать поддержку Китаю в вопросах сохранения государственного единства и территориальной целостности в случае ухудшения ситуации в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.
Сергей Лавров
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В соответствии с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, заключенным в 2001 году, предусмотрена взаимная поддержка в подобных ситуациях. «Порядок действий в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе прописан»,— сказал господин Лавров.
Глава МИД отметил, что основополагающим принципом договора является поддержка государственного единства и территориальной целостности обеих стран.