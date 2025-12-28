Лавров: Россия в случае обострения в Тайваньском проливе поддержит Китай

Россия готова оказать поддержку Китаю в вопросах сохранения государственного единства и территориальной целостности в случае ухудшения ситуации в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В соответствии с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, заключенным в 2001 году, предусмотрена взаимная поддержка в подобных ситуациях. «Порядок действий в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе прописан»,— сказал господин Лавров.

Глава МИД отметил, что основополагающим принципом договора является поддержка государственного единства и территориальной целостности обеих стран.