Лавров подтвердил позицию России против независимости Тайваня

Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме и признает его неотъемлемой частью КНР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Исходим из того, что тайваньская проблема — внутреннее дело КНР. Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности»,— сказал Сергей Лавров в интервью ТАСС. Министр отметил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна, неизменна и неоднократно была подтверждена на высшем уровне.

В апреле глава МИД РФ назвал лицемерием призывы властей США и Европы сохранить статус-кво по тайваньскому вопросу. По словам российского министра, в этих спорах США стоят на стороне тех, кто выступает против прав Китая. Он отметил, что западные страны продолжают заключать самостоятельные договоры с Тайванем по экономическим и военным вопросам.