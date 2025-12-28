Слуцкий сообщил о договоренности о встрече парламентариев РФ и США

Между российскими парламентариями и представителями Конгресса США есть «принципиальная договоренность» о встрече, конкретика по этому вопросу может появиться в обозримом будущем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам не нужна встреча ради встречи. Нам не нужны рукопожатия ради кадра где-либо на ленте информагентства. Нам нужен результат. Результат, который будет в повестке президента России по продвижению наших национальных интересов, в том числе и в первую очередь в сфере нашей безопасности»,— сказал в интервью ТАСС Леонид Слуцкий.

В конце октября спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал встречу представителей Госдумы с американскими конгрессменами. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщали «Известиям» в ноябре, что Москва и Вашингтон подбирают площадку для встречи парламентариев. Господин Чепа сообщал, что изначально США предложили провести встречу в одной из стран Латинской Америки, однако российская сторона сочла этот вариант небезопасным.

Некоторые опрошенные «Ъ» депутаты с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами. Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) сообщал, что вопрос о восстановлении межпарламентского диалога «назрел давно», однако говорить о потенциальных участниках такой встречи пока преждевременно.

