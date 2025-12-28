«За чипированием последует, скорее всего, налог на животных»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законам «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». Документ вводит обязательный учет и маркировку домашних питомцев за счет их хозяев. Перечень животных, которые подлежат регистрации, определит Правительство. В первую очередь нововведения коснутся собак. Кабинет министров также разработает детальный порядок учета питомцев и закрепит возможные способы маркировки — ошейники, бирки или микрочипы. Координатор движения «Помоги городу» Елена Шувалова рассказала «Ъ-Кубань» о плюсах и минусах этой инициативы.

Елена Шувалова

Фото: предоставлено автором

«В Краснодарском крае, как, впрочем, и во всех остальных субъектах РФ проблема ответственности (а точнее, безответственности) по отношению к животным стоит очень остро. Поэтому думаю, что такой закон нужен.

Я вообще всегда радуюсь за ответственность за всех, кого вы приручили. Брать животное — это должно быть взвешенное, не эмоциональное решение. Важно, чтобы человек понимал, что это живое существо, за которое он теперь несет ответственность до конца жизни этого существа.

Насколько могу судить, собранная информация о животных будет поступать в действующую Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). Уже объявлено, что для адаптации системы под новые требования и приобретения дополнительных вычислительных ресурсов из бюджета выделят 67,5 млн руб. Это небольшая сумма.

Но я полагаю, что за чипированием последует, скорее всего, какой-то налог на животных. Думаю, что это тоже вполне нормально, потому что у нас практики уборки фекалий после животных, собак, не существует. А убирать это кто-то должен. И это стоит денег.

Здесь, конечно, самый болезненный вопрос – денежный. Ведь у этого закона может быть обратный эффект. Приблизительная стоимость чипирования составляет 2,5 тыс. руб. По моему мнению, это достаточно высокая стоимость для многих людей, особенно для пенсионеров, у которых, например, есть четыре или пять кошек, а некоторые держат и 10 кошек. Пенсионеры, другие социально незащищенные группы населения, у которых низкий доход, должны получить возможность бесплатного чипирования своих питомцев. Вот это очень важная должна быть поправка к закону. В противном случае его вообще нельзя вводить, потому что это будет трагедия для людей, которые не смогут заплатить.

Во многих случаях животное — это часть семьи. Но есть и другие люди, с другим отношением. Не думаю, что начнется массовый выброс животных, но какая-то часть, безусловно, окажется на улице, а этого нельзя допустить.

Наконец, непонятен вопрос, кто и как будет контролировать отсутствие чипа у животного. Это дополнительная нагрузка на муниципалитеты.

В любом случае, все это будет происходить не сразу и не быстро. Полагаю, начнут с заводчиков, а затем постепенно будут распространять эту историю на население».