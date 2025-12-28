NYP: в США потребовали раскрыть коммуникации Секретной службы

Американская консервативная организация Judicial Watch обратилась в суд с требованием раскрыть внутренние электронные письма и текстовые сообщения сотрудников Секретной службы США для расследования покушения на Дональда Трампа, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на судебные документы.

В иске написано о необходимости изучить причины серьезных ошибок в обеспечении безопасности Дональда Трампа. Первое покушение произошло в июле 2024 года на митинге в Пенсильвании, когда господина Трампа ранили в ухо. Тогда он был кандидатом на должность президента. Второй инцидент произошел в сентябре того же года во Флориде. Когда Дональд Трамп играл в гольф, сотрудники Секретной службы увидели, что неизвестный с винтовкой целится в политика.

Judicial Watch также требует раскрыть документы, связанные с инцидентом, когда во время ужина в ресторане в Вашингтоне к президенту смогли беспрепятственно приблизиться активисты. Тогда Дональд Трамп находился в компании вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио. Ужин задумывался как демонстрация безопасности столичных улиц, но столкновение с протестующими из организации Code Pink вызвало вопросы к работе службы охраны, пишет NYP.

В иске содержится требование предоставить все внутренние коммуникации сотрудников Секретной службы, связанные с этими событиями. Judicial Watch считает, что анализ полученных материалов позволит выявить системные недостатки в работе службы безопасности президента США.