Суд арестовал экс-министра земельных и имущественных отношений Тувы

Городской суд Кызыла заключил под стражу на два месяца бывшего министра земельных и имущественных отношений Тувы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом рассказали в республиканском МВД, которое расследует дело. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Иване Ултургашеве.

В материалах следствия указывается, что в октябре 2018 года чиновник издал ряд незаконных распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков в Кызыле. Затем участки без проведения аукциона предоставлялись в аренду подставным лицам с дальнейшим оформлением на них права собственности и продавались через риэлторов. В результате, считают правоохранители, из госсобственности выбыли 10 земельных участков, ущерб составил около 31 млн руб.

В прокуратуре Тувы сообщили, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования дела.

Илья Николаев