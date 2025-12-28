Встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа

Начало переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского во Флориде перенесено с 15:00 на 13:00 по местному времени (с 23:00 на 21:00 мск).

Об изменении графика сообщил пресс-пул Белого дома. Там уточнили, что переговоры пройдут в городе Палм-Бич, где находится частная резиденция Дональда Трампа.

Как сообщал президент США, на встрече с Владимиром Зеленским они обсудят новую версию плана урегулирования российско-украинского конфликта из 20 пунктов. Президент Украины говорил, что стороны затронут в том числе вопросы гарантий безопасности и территориальных споров.