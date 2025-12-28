Директор ЗАЭС заявил о поступающих угрозах расправы в адрес сотрудников станции
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что сотрудникам атомной станции регулярно поступают угрозы расправы. По его словам, со временем персонал стал реагировать на них спокойно.
«Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению Вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся»,— сказал господин Черничук «РИА Новости».
Запорожская АЭС перешла под контроль России в феврале 2022 года. В октябре того же года президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в собственность государства под управлением «Росатома». Принадлежность станции обсуждается на переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта. В первоначальной версии мирного плана США предполагалось, что ЗАЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, а электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной.